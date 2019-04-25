Еще один «сверчок»: Владелец LADA Vesta рассекретил в машине очередной источник грохота

Автомобилист не планировал искать причину шумов в машине, а случайно раскрыл ее, когда делал в седане обычную санитарную процедуру.

Владелец LADA Vesta рассекретил в машине очередной источник грохота, о котором поведал в видео на своем YouTube-канале «ВестаТАЗик», передает информационное агентство VladTime. По словам автора, ранее он замечал в салоне стуки, доносящиеся со стороны передней пассажирской двери, и рассказчик считал, что гремит дверная карта.

Накануне автомобилист решил почистить вентилятор «печки» в LADA Vesta, для чего снял бардачок. На месте бардачка, вверху справа есть блок управления кузовной электроникой, и рассказчик проверил, расшатан ли он. Оказалось, устройство болталось, и именно оно, во время движения, за счет вибраций ударялось о крепежи, что и было причиной грохота. Автор принял решение, проклеить блок, чтобы устранить его расшатанность.

К слову, невзирая на разнообразные стуки и другие минусы, модель LADA Vesta остается одним из самых продаваемых автомобилей в России. Минимальная стоимость седана составляет 517 410 рублей. В апреле жители страны приобрели 10 131 экземпляр модели, что на 10% больше, чем в апреле минувшего года. Впереди «Весты» на отечественном рынке новых машин – только LADA Granta. Ее продажи в апреле составили 12 652 единиц. Реализация модели в годовом сравнении показала «плюс» в 70%.