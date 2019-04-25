Еще один «сверчок»: Владелец LADA Vesta рассекретил в машине очередной источник грохота

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автомобилист не планировал искать причину шумов в машине, а случайно раскрыл ее, когда делал в седане обычную санитарную процедуру.

Владелец LADA Vesta рассекретил в машине очередной источник грохота, о котором поведал в видео на своем YouTube-канале «ВестаТАЗик», передает информационное агентство VladTime. По словам автора, ранее он замечал в салоне стуки, доносящиеся со стороны передней пассажирской двери, и рассказчик считал, что гремит дверная карта.

Накануне автомобилист решил почистить вентилятор «печки» в LADA Vesta, для чего снял бардачок. На месте бардачка, вверху справа есть блок управления кузовной электроникой, и рассказчик проверил, расшатан ли он. Оказалось, устройство болталось, и именно оно, во время движения, за счет вибраций ударялось о крепежи, что и было причиной грохота. Автор принял решение, проклеить блок, чтобы устранить его расшатанность.

 

К слову, невзирая на разнообразные стуки и другие минусы, модель LADA Vesta остается одним из самых продаваемых автомобилей в России. Минимальная стоимость седана составляет 517 410 рублей. В апреле жители страны приобрели 10 131 экземпляр модели, что на 10% больше, чем в апреле минувшего года. Впереди «Весты» на отечественном рынке новых машин – только LADA Granta. Ее продажи в апреле составили 12 652 единиц. Реализация модели в годовом сравнении показала «плюс» в 70%.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

«Японцы так не делают»: Блогер рассказал все, что нужно знать о VW Touareg NF

На рассмотрение специалист взял предыдущее поколение премиального вседорожника, поведав о...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ