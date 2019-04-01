Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Сегодня, 11:22 \\ Авто/Мото

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную комплектацию.

Уже в базовый вариант автомобиля входит защита рулевых тяг, электрическая лебедка, фаркоп, силовые бамперы и пороги. На арках колес появились защитные пластиковые накладки. В комплект входит экспедиционный багажник и специальная внедорожная резина 235/85 R16. Высота дорожного просвета тоже значительно подросла за счет новых колес и теперь составляет 241 мм.

Подкапотное пространство «экспедиционного» «Хантера» занимает 135-сильный двигатель ЗМЗ объемом 2,7 литра, работающий в связке с 5-ступенчатой механической коробкой. Привод – подключаемый полный.

Салон «Хантера» оснастили подогревом переднего ряда и обработали сиденья водоотталкивающей пропиткой. Кроме оранжевого цвета у покупателей есть выбор еще из двух вариантов окраса кузовной поверхности – коричнево-серого и «хаки».

Ульяновский автозавод уже принимает заявки на новинку по более низкой стоимости, чем ожидалось: ранее СМИ обсуждали ценник в 984,9 тысячи рублей, а теперь цена специальной версии УАЗ «Хантер» составляет от 886,41 тыс. руб.

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Автор - Марина Кравченко
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