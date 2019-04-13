2,5 года с «Дастером»: Чего ждать от дизельного Renault Duster, рассказал владелец

Отечественный автолюбитель использует французский кроссовер как для повседневной езды, так и для активного отдыха, многим доволен в машине, однако выявил минусы транспортного средства.

Чего ждать от дизельного Renault Duster рассказал владелец машины на YouTube-канале Pall Mall PRO. Автор уже 2,5 года с «Дастером», и за это время автомобиль проехал 66 тысяч километров. По словам рассказчика существенных неисправностей с машиной не случалось, а ее двигатель вовсе ни разу не подвел. Стерся руль, но не полностью, однако дилер согласился заменить его по гарантии.

Вспоминая о поломках, рассказчик сообщил, что в его Renault Duster недавно пришлось заменить педаль сцепления. Когда это делалось, выяснилось, что в авто потёк главный цилиндр сцепления. Его дилер также заменил по гарантии. На 35 тысячах км пробега застучали стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дилер их заменил за свой счет, и на данный момент в автомобиле нет посторонних стуков.

Самым большим минусом Renault Duster рассказчик считает слабое ЛКП. Автомобиль легко поцарапать, а на багажной двери краска вообще без всякого воздействия просто откололась. Также автор отметил, что кроссовер имеет тонкий металл кузова, что тоже стоит отнести к минусам модели. Еще в багажнике автомобиля пришлось листом фанеры усиливать пол, так как в стандартном виде он слишком хрупкий. В целом же, Renault Duster радует автора, ведь машина не доставляет проблем и справляется со своими задачами, в том числе, и внедорожными.

К слову, Renault Duster остается одним из «народных» кроссоверов в России. Стоимость автомобиля в стране составляет от 714 000 рублей.