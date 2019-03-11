«Стоит таких денег»: Что нужно знать о подержанном Hyundai Elantra, рассказал подборщик

Сегодня, 09:04 \\ Авто/Мото

Корейский седан, слывший как эталон надежности, продолжает покорять рынок подержанных автомобилей.

Hyundai Elantra пользуется большим успехом в России, и многие хотели бы приобрести этот автомобиль на «вторичке». Автоподборщик Дмитрий Рогов рассказал, что нужно знать о подержанном корейском седане.

Интересно, что на первичном рынке «Элантра» в самой бедной комплектации обойдется в миллион рублей, а за машин с более богатым оснащением придется выложить все 1 500 000 рублей. Стоит отметить, что в салоне корейского седана передняя панель обшита твердым пластиком, а подлокотник шатается из стороны в сторону. Что касается внешности Hyundai Elantra шестой генерации, то седан достаточно привлекателен и выигрывает этим у своих конкурентов.

Под капотом «корейца» разместился 2-литровый атмосферный двигатель, работающий в паре с классической 6-позиционной АКПП и МКПП. Обе коробки передач славятся своей надежностью, что проверено временем и миллионными тиражами. Блогер рекомендует почаще менять масло в коробке и он прослужит долго. Мотор тоже проверен и отличаются надежностью – они смогут прослужить 150 000 – 200 000 км.

Помимо того, лакокрасочное покрытие на «Элантре» оставляет желать лучшего – на кузове часто возникают сколы и царапины, но при этом автомобиль очень ремонтопригоден. На «вторичке» Hyundai Elantra является достаточно распространенным автомобилем и предлагается от 800 000 до 1 000 000 рублей. «Стоит таких денег», - подчеркнул блогер.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

«Японцы так не делают»: Блогер рассказал все, что нужно знать о VW Touareg NF

На рассмотрение специалист взял предыдущее поколение премиального вседорожника, поведав о...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ