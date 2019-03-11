«Стоит таких денег»: Что нужно знать о подержанном Hyundai Elantra, рассказал подборщик

Корейский седан, слывший как эталон надежности, продолжает покорять рынок подержанных автомобилей.

Hyundai Elantra пользуется большим успехом в России, и многие хотели бы приобрести этот автомобиль на «вторичке». Автоподборщик Дмитрий Рогов рассказал, что нужно знать о подержанном корейском седане.

Интересно, что на первичном рынке «Элантра» в самой бедной комплектации обойдется в миллион рублей, а за машин с более богатым оснащением придется выложить все 1 500 000 рублей. Стоит отметить, что в салоне корейского седана передняя панель обшита твердым пластиком, а подлокотник шатается из стороны в сторону. Что касается внешности Hyundai Elantra шестой генерации, то седан достаточно привлекателен и выигрывает этим у своих конкурентов.

Под капотом «корейца» разместился 2-литровый атмосферный двигатель, работающий в паре с классической 6-позиционной АКПП и МКПП. Обе коробки передач славятся своей надежностью, что проверено временем и миллионными тиражами. Блогер рекомендует почаще менять масло в коробке и он прослужит долго. Мотор тоже проверен и отличаются надежностью – они смогут прослужить 150 000 – 200 000 км.

Помимо того, лакокрасочное покрытие на «Элантре» оставляет желать лучшего – на кузове часто возникают сколы и царапины, но при этом автомобиль очень ремонтопригоден. На «вторичке» Hyundai Elantra является достаточно распространенным автомобилем и предлагается от 800 000 до 1 000 000 рублей. «Стоит таких денег», - подчеркнул блогер.