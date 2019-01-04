«Забудьте про ГБО»: Экономичность Toyota Camry удивила блогера

После 15-летнего перерыва в продажах седан возвращается на европейский рынок, а покорить его японцы решили гибридной версией с расходом всего в 4,3 л на «сотню».

В основу модели легла платформа TNGA, при этом автомобиль получил жесткий кузов, низкий центр тяжести и заднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, что положительно сказалось на управляемости.

Несмотря на то, что машина стала тяжелее на 115 кг, её динамика не стала хуже благодаря более мощным моторам. Так, 2,5-литровый двигатель в сочетании с электромотором выдаёт 218 лошадиных сил, тогда как в распоряжении бензиновой версии только 181 «лошадка».

Отметим, что Toyota Camry Hybrid может похвастаться лучшей экономичностью в классе. Обзорщик с канала «Заводной апельсин» протестировал гибридный седан и пришёл к выводу, что его выгоднее «кормить» бензином, чем газом. Расход топлива гибрида не превышает 4,3 л на 100 км.

«Забудьте про ГБО», – посоветовал блогер.

Toyota Hybrid System II также отличается тишиной работы. Согласно паспортным данным, гибрид способен набрать скорость в 100 км/ч за 8,3 с. В ходе тест-драйва удалось получить результат в 8,59 с, но в машине во время замера находилось три человека с багажом.

Однако кое в чем новая Toyota Camry Hybrid проигрывает бензиновому варианту – её клиренс составляет всего 145 мм, а топливный бак вмещает только 50 л топлива. Кроме того, заявленная максимальная скорость гибрида равна 180 км/ч, а седана, оснащённого только ДВС – 210 км/ч.