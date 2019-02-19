LADA Largus вошла в ТОП-5 самых ожидаемых в России автоновинок

Свыше 60 новых или рестайлинговых автомобилей поступят на отечественный рынок в 2019 году. Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых из них.

Лидером рейтинга стал новый купеобразный кроссовер, который хотя и является глобальной моделью, впервые появится именно в России, а его сборку наладят на российском предприятии. Дебютировавший на автовыставке в Москве Renault Arkana базируется на платформе B0. Базовым для него станет 1,6-литровый 114-сильный двигатель, а «топовым» – новенький наддувной агрегат. Также на выбор покупателям предложат МКПП и вариатор.

На втором месте оказался кроссовер Geely SX11, который получил множество хвалебных отзывов от обзорщиков. При богатом оснащении, которым славятся «китайцы», новинка должна порадовать хорошим качеством и не слишком высоким ценником. Под её капотом нашёл место 1,5-литровый 136-сильный турбомотор, позже ожидается и вариант с мощностью в 177 сил.

Третью позицию эксперты отдали «заряженному» хэтчбеку Mercedes-AMG A35. Скорее всего, российская версия не будет существенно отличаться от глобальной, а значит автомобиль предложат с 300-сильным агрегатом, 7-ступенчатым «роботом» и фирменным полным приводом 4Matic.

В ТОП-5 самых ожидаемых автоновинок в России вошла также отечественная LADA Largus, которую ожидает рестайлинг. Дизайн модели станет более современным и будет соответствовать корпоративной стилистике LADA, а вот в техническом плане изменений не предвидится.

Замкнул рейтинг Toyota RAV4, дата выхода которого пока неизвестно. Задержка продаж связана с организацией производства в Санкт-Петербурге. Предположительно первые поставки намечены на конец лета-начало осени 2019 года.