«Анатомия» электрокара: Volkswagen готовит «скелет» модели e-Golf

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Немцы решили оригинальным способом показать устройство «зеленой» машины в рамках выставки IdeenExpo.

Volkswagen готовит «скелет» модели e-Golf, благодаря которому будет продемонстрирована «анатомия» электрокара. Его презентация состоится в рамках молодежной выставки достижений науки и техники IdeenExpo в Германии.

«Скелет» представляет собой Volkswagen e-Golf без дверей и кузовных панелей. Необычная машина получила название eGon, а ее авторами выступают восемь стажеров VW, которые обучаются по разным специальностям. Автомобиль был создан для того, чтобы показать публике сложные технологии, которые скрыты от владельцев машин.

Движет хэтчбеком Volkswagen e-Golf электрический агрегат, вращающий переднюю ось. Мотор на 136 л.с./290 Нм получает энергию от батареи емкостью 35,8 кВт-ч. Запас хода модели составляет 300 км в цикле NEDC. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 9,6 с, а порог ее скорости обозначен на 150 км/ч.

Минимальная стоимость Volkswagen e-Golf на внутреннем рынке составляет 35 900 евро (порядка 2,6 млн рублей), что на полторы тысячи евро дешевле дизельного «Гольфа». А «подогретая» версия хэтчбека – GTI TCR предлагается по цене от 40 275 евро.

 

К слову, Volkswagen e-Golf недавно стал платформой для испытаний автопилота четвертого уровня от VW. Технология тестируется в реальных городских условиях в Гамбурге, и представляет собой сложную систему из 11 лазерных сканеров, 14 камер, а также 7 радаров и ультразвуковых датчиков.

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Автор - Макс Обломов
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