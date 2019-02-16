Время покажет: «АвтоВАЗ» готовит к выпуску новое поколение LADA 4x4

Сегодня, 18:10 \\ Авто/Мото

В базе Федерального института промышленной собственности обнародовали патентные изображения новой генерации легендарного внедорожника LADA 4x4. Автомобиль, представший на этих фото, скорее всего заменит старый внедорожник в модельном ряду российской компании.

При просмотре опубликованных фото можно узнать нашумевший прототип LADA 4x4 Vision, представленный в прошлом году на Московском автосалоне. При разработке фото художники черпали вдохновение из внешнего облика актуальной версии LADA 4x4, о чем говорят задние воздуховоды и замаскированные задние двери, отсылающие к «Ниве» в трехдверном кузове.

Вполне вероятно, что на российском рынке новый LADA 4x4 появится через несколько лет, что подтверждает бывший глава «АвтоВАЗ» Николя Мор. В основу нового концепта LADA 4x4 Vision легла 4,2-метровая архитектура, благодаря чему размеры внедорожника превзойдут габариты LADA XRAY в кузове хэтчбек, но это уже покажет время.

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Автор - Михаил Соболев
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