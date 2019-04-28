«Лучшая Тойота в истории»: О спорткаре на базе Toyota Mark подробно рассказала блогер

Легендарный «японец» преобразовался в производительный спорткар.

Культовый японский седан Toyota Mark довольно дешево стоит на российском рынке, а также может стать основой для разработки спорткаров. Блогер с канала «Лиса Рулит» испытала спорткар, построенный на базе такого «японца» и подробно рассказала о нем.

Toyota Mark выпускали с 1968 по 2004 годы и пользовался успехом. Однако российские умельцы подготовили свой проект, в основу которого легла платформа «Марк». Прежде всего доработки коснулись силовых параметров – вместо привычного 6-цилиндрового 140-сильного двигателя подкапотное пространство новоявленного спорткара занял «тойотовский» 1JZ GTE, выдающий 280 лошадиных сил. Еще автомобиль получил спортивный выхлоп. «Лучшая Тойота в истории», - восхищается блогер.

В плане внешности спорткар на базе Toyota Mark тоже пережил ряд изменений – автомобиль снабдили другими крыльями, благодаря которым машина стала более «раздутой». Спорткар обзавелся еще и пересмотренными бамперами, поражающими воображение всех. На дороге спорткар Toyota Mark зарекомендовал себя отлично – эксперт отметила, что ей очень нравится спортивный звук мотора, но при этом шумоизоляции в нем нет никакой. Автомобиль резко трогается с места и очень быстрый – машина легко разгоняется и легко сбрасывает скорость.