Завораживающий пазл: Швейцарец заснял Audi R8, распадающийся на мелкие куски

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер обнародовал снимок спортивного Audi R8, на котором автомобиль разрывается на несколько кусков. Интересно, что каждый элемент машины засняли отдельно.

Эта фотография посвящена 10-летнему юбилею появления Audi R8 на американском рынке. Для придания снимку реалистичности и захватывающего эффекта работники немецкого автогиганта полностью разобрали заднюю часть авто. Таким образом на части разобрали двигатель и трансмиссию Audi R8, а электронную систему и кондиционер постигла та же участь. После того, как Офнер сфотографировал каждую деталь, запчасти свели вместе при помощи специального приложения.

Ранее швейцарец показал Lamborghini Miura SV 1972 года, который тоже распался на 1500 компонентов. Над этим творением, получившим название Disintegrating X, специалист работал около двух лет.