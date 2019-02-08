Спортивный Changan CS55: Китайский бестселлер получил новый дизайн

Сегодня, 14:00 \\ Авто/Мото

Автокомпания Changan решила придать виду своего самого популярного кроссовера CS55 больше свежести и добавила в его облик спортивные черты – яркие вставки красного цвета в салоне, тонированную оптику и новые колесные диски в серо-черной гамме.

Китайский бестселлер в спортивной версии так и не получил полный привод. А в качестве силовой установки может похвастаться 156-сильным 1,5-литровым турбодвигателем, который трудится вместе с 6-диапазонным «автоматом» Aisin.

На эксперименты с внешностью производителя, вероятно, сподвиг успех кроссовера на китайском рынке – за 1-й квартал текущего года было продано более 35 000 экземпляров Changan CS55. До этого модель обновляли осенью минувшего года – тогда дизайнеры пересмотрели решетку радиатора, бамперы и руль, также была модернизирована мультимедийная система и появилась полностью виртуальная приборная панель.

Приобрести новый Changan CS55 со спортивно внешностью китайские покупатели смогут за 107,9 тысяч юаней, то есть около 1,035 млн рублей.

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Автор - Марина Кравченко
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