Но в России – не ждут: Новый кросс-вэн Renault Triber сделают доступнее LADA Vesta

Автомобиль должен выйти на рынок в июле текущего года. Накануне рендеры машины, созданные по официальным эскизам новинки, показали в сети.

Модель Renault Triber в первую очередь ориентируется на индийский рынок, на котором ежегодно планируется продавать более 60 000 кросс-венов. Известно, что новинка представляет собой перелицованный Datsun Cross.

Renault Triber в длину не превышает 4 м. При ширине в 1670 мм и высоте в 1560 мм автомобиль имеет колесную базу размером 2450 мм и клиренс в 205 мм. Ожидается, что силовую линейку машины представят моторы 1.0 и 1.2 отдачей 75 и 78 л.с. соответственно. Пару им составит вариатор. Полным приводом модель оснащаться не будет. Судя по скетчам и визуализациям, новинка будет похожа на кросс-хэтч Kwid.

Новый кросс-вэн Renault Triber сделают доступнее LADA Vesta. На индийском рынке машину предложат примерно за 550 000 рупий (около 500 000 рублей). О появлении новинки в России ничего не говорится, но ее и не ждут в РФ, ведь публика ожидает презентации серийного Renault Arkana. Это кросс-купе покажут в Москве 22 мая, после чего пройдет пару месяцев, и машина отправится в продажу. Ожидается, что стоимость автомобиля составит около 1,25 млн рублей.