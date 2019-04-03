«За что такие деньги»: Топовую LADA Granta раскритиковали эксперты

Российский лифтбек разочаровал экспертов.

LADA Granta FL в кузове лифтбек и максимальной комплектации обойдется в 580 000 рублей, что соответствует цене прославленной «Весты». Эксперт Игорь Сирин протестировал обновленную «Гранту» и раскритиковал ее.

Интересно, что обновленная LADA Granta в кузове лифтбек получила переднюю часть, выполненную в стиле X-фейс и пересмотренные бампера, что роднит автомобиль с LADA Vesta в плане внешности. Однако на этом родство двух автомобилей и заканчивается.

Под капотом рестайлинговой «Гранты» разместился 1,6-литровый 98-сильный двигатель, приводимый в действие 4-позиционной АКПП от Jatco. Первую «сотню» российский лифтбек набирает за 13,0 секунды при предельной скорости в 174 км/ч. «Аппетит» LADA Granta с АКПП на 100 км составляет 7,2 литра.

Объем багажного отсека LADA Granta в кузове лифтбек составляет 435 литра, что на 80 литров меньше багажника «Гранты» в исполнении седан. Однако в багажнике лифтбека имеются специальные карманы для вещей, 14-дюймовое запасное колесо и ручки на крышке багажного отсека.

В салоне обновленной «Гранты» в максимальной комплектации блогер отметил раздельный задний диван, водительское кресло, наделенное способностью регулировки по высоте, электрические стеклоподъемники задних дверей и подогрев ветрового стекла. На втором ряду сидений LADA Granta очень мало места для ног и головы – высокие пассажиры будут испытывать дискомфорт при езде.

Помимо того, автомобиль обзавелся 15-дюймовыми колесными дисками и дистанционным управлением центральным замком. Также блогер отметил полуавтоматический блок управления климат-контролем и аудиосистему с маленьким дисплеем, но с поддержкой Bluetooth, что очень разочаровало эксперта. «За что такие деньги», - негодует обзорщик.

При езде на LADA Granta FL коробка передач нормально реагирует и отлично переключается, а в повороты седан вписывается хорошо. Шумоизоляция в «Гранте» после рестайлинга довольно неплохая – почти не ощущаются посторонние звуки в салоне машины при движении.