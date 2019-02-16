Экспрессия и чувственность: Новые модели Hyundai получат особенный дизайн

Сегодня, 11:14 \\ Авто/Мото

По словам главного дизайнера бренда, представленный на недавнем автосалоне в Нью-Йорке Hyundai Sonata новой генерации в стилистике концепта Le Fil Rouge с «акульим» капотом и фарами-бумерангами – еще не окончательный вариант.

Как заявляет Саймон Лоасби, шеф-дизайнер Hyundai, новые модели корейского производителя получат не просто спортивный, а совершенно особенный дизайн, которому будут присущи экспрессия и чувственность. Скорее всего, вызывающая яркая внешность станет отличительной чертой всех последующих моделей марки.

Кроме нового дизайна производителя заботит и вопрос актуальности транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания – бренд готов рассмотреть вариант как минимум частичного перехода на выпуск автомобилей с электрической тягой. Также в Hyundai задумываются о роботизации моделей и внедрении автопилотов.

Когда свет увидит новую «экспрессивно-чувственную» внешность Hyundai, еще доподлинно неизвестно, но есть предположения, что как минимум эскизы будут обнародованы в следующем году.

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Автор - Марина Кравченко
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