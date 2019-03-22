Впечатляющий дизайн и захватывающие характеристики: Новый BMW 8 Series Gran Coupe представят 25 июня в Мюнхене

В пресс-центре баварской компании BMW объявили, что дебют серийной версии четырехдверного купе BMW 8 Series Gran Coupe состоится летом нынешнего года. Премьера новинки пройдет 25 июня в Мюнхене в рамках мероприятия #NextGen, организованного BMW Group.

Новое купе обзавелось впечатляющим дизайном, просторным салоном и отличными силовыми параметрами. Также автомобиль получил две дополнительные двери, увеличенную колесную базу, а салон стал достаточно комфортным.

Пока BMW 8 Series Gran Coupe считается прототипом, а технические параметры новинки станут известны в сентябре текущего года во время мировой премьеры баварской новинки. Однако новое купе уже неоднократно засветилось на Нюрбургринге. Вполне вероятно, что первым представят премиальное исполнение авто, которое комплектуется 8-цилиндровым мотором объемом 4,4 литра с производительностью 530 лошадиных сил.