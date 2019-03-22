Впечатляющий дизайн и захватывающие характеристики: Новый BMW 8 Series Gran Coupe представят 25 июня в Мюнхене

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

В пресс-центре баварской компании BMW объявили, что дебют серийной версии четырехдверного купе BMW 8 Series Gran Coupe состоится летом нынешнего года. Премьера новинки пройдет 25 июня в Мюнхене в рамках мероприятия #NextGen, организованного BMW Group.

Новое купе обзавелось впечатляющим дизайном, просторным салоном и отличными силовыми параметрами. Также автомобиль получил две дополнительные двери, увеличенную колесную базу, а салон стал достаточно комфортным.

Пока BMW 8 Series Gran Coupe считается прототипом, а технические параметры новинки станут известны в сентябре текущего года во время мировой премьеры баварской новинки. Однако новое купе уже неоднократно засветилось на Нюрбургринге. Вполне вероятно, что первым представят премиальное исполнение авто, которое комплектуется 8-цилиндровым мотором объемом 4,4 литра с производительностью 530 лошадиных сил.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

«Японцы так не делают»: Блогер рассказал все, что нужно знать о VW Touareg NF

На рассмотрение специалист взял предыдущее поколение премиального вседорожника, поведав о...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ