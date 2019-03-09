Французский псевдокроссовер: Преимущества и недостатки Renault Logan Stepway озвучили эксперты

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Французский вседорожный седан Renault Logan Stepway недавно появился на рынке и смог снискать любовь россиян из-за повышенной проходимости. Все преимущества и недостатки кросс-седана озвучили эксперты.

Под капотом внедорожного «Логана» разместился 113-сильным двигателем, работающий в паре с вариатором X-Tronic, которым комплектуется специальная версия City. Помимо всего приподнятый седан имеет еще такие модификации, как Life City и Drive City, которые отличаются друг от друга оснащением.

Эксперты назвали Renault Logan Stepway псевдокроссовером, который обладает внушительным клиренсом, достигшим 195 мм, но в версии City дорожный просвет составил 178 мм из-за вариатора, но этого вполне хватает. Первую «сотню» вседорожный «француз» набирает за 11,9 секунд, а расход топлива составляет 10,3 литра на 100 км, что приемлемо для городского потока.

В перечне опций «Логана» имеется система дистанционного запуска мотора, доставляющий дополнительный комфорт и «греющий» душу автолюбителей. Но у автомобиля не лучшая аэродинамика – боковые окна в слякотную погоду быстро могут заляпаться грязью.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

В сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Отечественные машиностроители продолжают работу над люксовым «вездеходом», и накануне с...

Конкурент Skoda Octavia: В России начались продажи универсала KIA Proceed

Корейская компания KIA вывела на российский рынок универсал KIA Proceed, предлагаемый в...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Народный» гиперкар: Средства на производство LADA Raven могут собрать посредством краудфандинга

По крайней мере, об этом заявил представитель фонда Alpha Robotics Venture, сильнее всего...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Стремительный силуэт и новая оптика: Купеобразный Volkswagen Teramont X готов дебютировать в Китае

На авторынок Поднебесной «заряженная» модель немецкого кроссовера выйдет уже в конце...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ