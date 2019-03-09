Французский псевдокроссовер: Преимущества и недостатки Renault Logan Stepway озвучили эксперты

Французский вседорожный седан Renault Logan Stepway недавно появился на рынке и смог снискать любовь россиян из-за повышенной проходимости. Все преимущества и недостатки кросс-седана озвучили эксперты.

Под капотом внедорожного «Логана» разместился 113-сильным двигателем, работающий в паре с вариатором X-Tronic, которым комплектуется специальная версия City. Помимо всего приподнятый седан имеет еще такие модификации, как Life City и Drive City, которые отличаются друг от друга оснащением.

Эксперты назвали Renault Logan Stepway псевдокроссовером, который обладает внушительным клиренсом, достигшим 195 мм, но в версии City дорожный просвет составил 178 мм из-за вариатора, но этого вполне хватает. Первую «сотню» вседорожный «француз» набирает за 11,9 секунд, а расход топлива составляет 10,3 литра на 100 км, что приемлемо для городского потока.

В перечне опций «Логана» имеется система дистанционного запуска мотора, доставляющий дополнительный комфорт и «греющий» душу автолюбителей. Но у автомобиля не лучшая аэродинамика – боковые окна в слякотную погоду быстро могут заляпаться грязью.