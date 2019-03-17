Побеждаем летний дискомфорт: Составлен ТОП-5 советов для водителей в жаркую погоду

По мнению экспертов, есть несколько действенных методов, которые помогут водителям справиться с летним зноем.

Прежде всего, в жаркую погоду обязательно нужно возить с собой достаточный запас воды. Довольно часто встречаются случаи, при которых летом у автомобилей перегревается мотор, а это значит, что машина может запросто лишиться антифриза, так что вода – вполне может помочь добраться до ближайшего СТО или до дома.

Также, во избежание появления летнего дискомфорта, рекомендуется не забывать про обслуживание кондиционера, дабы не возникали случаи, в которых воздух не охлаждается или когда кондиционер вообще не желает включаться. Поэтому своевременная диагностика и обслуживание климатической установки – одна из важнейших тем для жаркой погоды.

Не стоит откладывать в долгий ящик смену зимней резины на летнюю. Даже в том случае если вам кажется, что зимой шипы на покрышках стерлись, и потому для раскаленного асфальта стершаяся резина подойдет, стоит знать, что работает это – далеко не всегда, ведь всё зависит тут от качества самих шин.

Помимо этого, эксперты советуют сменить привычное моторное масло на более вязкое. Это важно для тех ситуаций, когда при высоких температурах масло несколько разжижается, из-за чего может терять свои свойства. Наконец, последнее место в ТОП-5 советов для водителей в жаркую погоду достаётся рекомендации установки солнцезащитного экрана на лобовое стекло – это поможет снизить температуру салона на 3-5 градусов, приблизив её к более комфортной.