Неудавшийся бестселлер: Компания УАЗ рассказала про пикап «Сталкер»

Сегодня, 15:28 \\ Авто/Мото

Данная модель стала очередным амбициозным проектом Ульяновского автозавода, который так и не увидел свет.

Компания УАЗ представила широкой публике пикап УАЗ-2760 «Сталкер» на автосалоне в Москве ещё в 2001 году. Автомобилю на тот момент прочили славу настоящего бестселлера, поскольку внешне он очень отличался от того, что было представлено во внедорожном сегменте России на тот момент.

Внедорожник строили на платформе УАЗ-3162 «Симбир», и от своего оригинала «Сталкер» должен был отличаться увеличенной колёсной базой, равной 3 000 миллиметров. Благодаря удачной грузовой платформе вкупе со специальной остекленной надстройкой, автомобиль мог спокойно перевозить до 5 кубометров груза при максимальной грузоподъёмности в 800 килограмм.

Под капотом УАЗ-2760 должен был располагаться 2,24-литровый дизельный мотор с турбонаддувом, агрегирующий с механической коробкой передач. При достаточно удачном сочетании агрегатов, максимальная скорость «Сталкера» должна была достигать отметки в 130 км/ч, а расход топлива не превышал бы 10 л на 100 км в смешанном цикле.

Из-за того, что проект УАЗ «Патриот» разрабатывался примерно в одно время с неудавшимся бестселлером, УАЗ-2760 «Сталкер» не суждено было увидеть свет, поскольку «Патрик» показался заводу более перспективным.

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Автор - Алекс Ройзман
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