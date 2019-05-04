«Страдал от поганого кондюка»: Решением проблемы некорректной работы кондиционера KIA Rio поделился водитель

Сегодня, 14:55 \\ Авто/Мото

В ответ на жалобу недовольного автовладельца, в сети предложили несколько вариантов того, как заставить кондиционер «корейца» работать нормально.

В сообществе владельцев KIA Rio, один из автомобилистов решил пожаловаться на свою проблему. В его городе существенно поднялась температура, потому водителю потребовалось ездить с включенным кондиционером. Когда он попытался запустить его в первый раз за долгое время, то обнаружил, что воздух-то не особо и холодный, да ещё и компрессор работает непонятно как: «То включается, то отключается. Ещё и постоянно молотит».

Пробег проблемного KIA Rio составлял всего лишь 4 5000 километров, что ещё сильнее возмутило автолюбителя, ведь он никак не мог ожидать, что столкнётся с некорректной работой тех или иных агрегатов на таком раннем сроке. Комментаторы в сети поделились своими способами решения «непоняток» с кондиционером корейского бестселлера. Как оказалось, устранить проблему не так уж и сложно.

Не скрывая своих эмоций, один из владельцев KIA Rio рассказал, что кондиционер и ему приносил изрядную долю головной боли до тех пор, пока он не решился разобрать его и посмотреть, почему же так слабо дует холодный воздух. «Страдал от поганого кондюка, пока не вынул всю проводку из печки и не засунул её за пластик. Муфта перестала отключаться», – подвёл итог водитель, поделившись простым советом.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

В сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Отечественные машиностроители продолжают работу над люксовым «вездеходом», и накануне с...

Конкурент Skoda Octavia: В России начались продажи универсала KIA Proceed

Корейская компания KIA вывела на российский рынок универсал KIA Proceed, предлагаемый в...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Народный» гиперкар: Средства на производство LADA Raven могут собрать посредством краудфандинга

По крайней мере, об этом заявил представитель фонда Alpha Robotics Venture, сильнее всего...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Стремительный силуэт и новая оптика: Купеобразный Volkswagen Teramont X готов дебютировать в Китае

На авторынок Поднебесной «заряженная» модель немецкого кроссовера выйдет уже в конце...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ