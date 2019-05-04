«Страдал от поганого кондюка»: Решением проблемы некорректной работы кондиционера KIA Rio поделился водитель

В ответ на жалобу недовольного автовладельца, в сети предложили несколько вариантов того, как заставить кондиционер «корейца» работать нормально.

В сообществе владельцев KIA Rio, один из автомобилистов решил пожаловаться на свою проблему. В его городе существенно поднялась температура, потому водителю потребовалось ездить с включенным кондиционером. Когда он попытался запустить его в первый раз за долгое время, то обнаружил, что воздух-то не особо и холодный, да ещё и компрессор работает непонятно как: «То включается, то отключается. Ещё и постоянно молотит».

Пробег проблемного KIA Rio составлял всего лишь 4 5000 километров, что ещё сильнее возмутило автолюбителя, ведь он никак не мог ожидать, что столкнётся с некорректной работой тех или иных агрегатов на таком раннем сроке. Комментаторы в сети поделились своими способами решения «непоняток» с кондиционером корейского бестселлера. Как оказалось, устранить проблему не так уж и сложно.

Не скрывая своих эмоций, один из владельцев KIA Rio рассказал, что кондиционер и ему приносил изрядную долю головной боли до тех пор, пока он не решился разобрать его и посмотреть, почему же так слабо дует холодный воздух. «Страдал от поганого кондюка, пока не вынул всю проводку из печки и не засунул её за пластик. Муфта перестала отключаться», – подвёл итог водитель, поделившись простым советом.