«Останавливаюсь без тормозов»: На проблемы со ступичными подшипниками LADA 4x4 пожаловался владелец

По словам водителя, ступицы во время езды у него перестали греться, из-за чего он начал подозревать, что с его «Нивой» – серьезные проблемы.

В сообществе «нивоводов» во «ВКонтакте», владелец новенькой LADA 4x4 пожаловался, после регулировки ступичного подшипника у него начались непонятные проблемы. Чтобы убедиться в своей правоте, он специально проехал 10 километров – ступица едва нагрелась, что может говорить о том, что он её слишком сильно затянул: «Пришлось останавливаться без тормозов!».

При этом, с обратной стороны ступица вообще не нагрелась, что ещё сильнее смутило водителя LADA 4x4 и он попросил у комментаторов совета, как ему поступить со своей «Нивой» и что нужно сделать, дабы и тормоза в норму пришли, и ступичный подшипник греться начал так, как ему и подобает.

Автолюбители разошлись во мнениях. Кто-то предложил просто подождать, ездить дальше как ни в чём не бывало, и затем проследить, что же будет дальше, но большинство водителей убеждены в том, что игнорировать данную проблему ну никак нельзя, поскольку крайне трудно определить, предвестником чего она может быть.

«Любая работа должна греть. Попробую затянуть посильнее. На новых ступицах нет притёртости, но слишком сильно тоже нельзя тянуть – сгорят!», «Я сегодня тоже подтянул, проехал по трассе 170 км – ступица еле теплая, не знаю что и делать», – делятся рекомендациями и жалуются на схожие проблемы владельцы LADA 4x4.