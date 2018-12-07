«Доволен как слон»: О впечатлениях от LADA Vesta SW Cross после иномарок, рассказали в сети

Автолюбители объясняют, что не ожидали такого уровня комфорта от российского универсала и заявляют, что о покупке ни капли не жалеют.

В сообществе «вестоводов» в соцсети «ВКонтакте» один из водителей решил попросить совета. Он рассказал, что предыдущую машину хочется забыть, и что нацелился он на покупку LADA Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем. Автомобилиста заинтересовало, так ли она хороша, как о ней говорят в сети, и есть ли вероятность, что, купив её, ему не понадобится постоянно тратить деньги на разного рода обслуживание и ремонт.

Комментаторы в сети успокоили водителя и поделились впечатлениями от LADA Vesta SW Cross, в которую они пересели после своих предыдущих иномарок. У одного из автомобилистов был Mitsubishi Lancer 10, но ему надоели постоянные вложения. «То одно сломается, то другое. Сдал – и не пожалел ни одного дня», – радуется водитель, уточняя, что ещё один плюс «Весты» заключается в очень вместительном багажнике.

Другой водитель пересел в LADA Vesta SW Cross с Chevrolet Cruze, и также не пожалел. Он заявил, что ломаются абсолютно все машины, даже легендарные японские внедорожники, просто кого-то ремонтировать дешевле, а кого-то – гораздо дороже, потому его выбор и пал на российское авто: «Доволен как слон, мне всё нравится, а беспроблемных машин не бывает».