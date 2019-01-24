Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и Renault Trafic, выпускаемые с 2010 и 2013 годов соответственно. За этот период обе машины изменялись только косметически, но продолжают пользоваться спросом.

Теперь оба коммерческих автомобиля получили внешние изменения – фургоны обзавелись современным оформлением, выполненным в фирменном стиле бренда. Интересно, что Renault Master и Renault Trafic отличаются новейшими решетками радиатора и светодиодными фарами, но кроме того автомобили характеризуются прочными и объемными бамперами и наличием опции контроля мертвых зон.

Кроме того, Renault Master получит еще одно обновление, которым стал 2,3-литровый дизель с мощностью 180 лошадиных сил. Подкапотное пространство Renault Trafic занимает 2-литровый дизельный агрегат с отдачей 120 и 170 лошадиных сил.

Салон обоих фургонов приятно порадует прогрессивным мультимедийным центром с 5-дюймовым тачскрином и камерой заднего обзора, позволяющей комфортно управлять габаритными машинами. Кроме того, на рынке появится и электрическая версия Renault Master Z.E.