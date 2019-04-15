Полностью рассекречен: Стали известны подробности о новом поколении хэтчбека BMW M135i

Ожидаемая немецкая новинка получит мощный мотор и безальтернативный полный привод.

Полноценная премьера следующей генерации хэтчбека BMW M135i должна состояться лишь осенью этого года, однако абсолютное большинство технических характеристик оказались полностью рассекречены накануне. Помимо нового силового агрегата, автомобиль также будет оснащаться полным приводом.

Это особо примечательно тем фактом, что для всей линейки BMW M3 ранее предусматривалась лишь заднеприводная система. Что касается подкапотного пространства, то здесь BMW M135i сможет похвастать 4-цилиндровым двигателем на 2,0 литра, выдающим достойные 302 «лошадки» и 405 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии для «заряженного» хэтчбека будет предложена 8-диапазонная автоматическая коробка передач. По мнению разработчиков, новый BMW M135i должен будет стать конкурентом для таких прославленных моделей, как Volkswagen Golf R, а также Mercedes-AMG A 45. Презентация модели должна пройти на автосалоне в немецком Франкфурте-на-Майне.