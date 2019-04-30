Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента малотоннажных грузовиков отечественного автопрома.

В середине прошлого века в Ереване стартовало производство армянского «прадеда» знаменитой «Газели». Первым автофургоном в СССР стала разработка на базе микроавтобуса РАФ-977. Чуть позже, на местном автомобильном заводе с конвейера сошли первые экземпляры ЕрАЗ-762, после чего уже специалисты из НАМИ в России задумались о том, чтобы самим создать автофургон.

В результате, лишь в 1980 году свет увидел ЕрАЗ-3730, отличающийся от своего предшественника осовремененным внешним видом и привычными нашему времени выдвижными дверьми. Чуть позже НАМИ приступило к разработке полностью оригинальных фургонов и компактных грузовичков, и в итоге были выпущены модели НАМИ-0267 и НАМИ-3305 с алюминиевой платформой, способной перевозить грузы массой до 1 700 кг.

Что примечательно, следующей амбициозной разработкой должен был стать совместный проект НАМИ и Ульяновского автозавода, но УАЗ так и не сумел довести модель с индексом 0367 до ума, потому дальше презентации концептуального прототипа дело так и не сдвинулось.