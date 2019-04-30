«Вроде 2 литра, но туповатый»: Плюсы и минусы чип-тюнинга для Renault Duster назвали в сети

Владелец «Дастера» нажаловался, что мотор в его автомобиле «не тянет», и решил уточнить, если ли смысл его «перепрошивать».

Автомобилист в соцсети «ВКонтакте» рассказал, с чем ему приходится сталкиваться после приобретения Renault Duster с 2,0-литровым мотором: «Вроде 2 литра, но туповатый, медленный и не едет. Всё ломаю голову, стоит ли чиповать, какой будет результат». Мнения на этот счёт у комментаторов в сети существенно разделились. Как оказалось, плюсов и минусов у чип-тюнинга для этого кроссовера предостаточно.

Один из автомобилистов заявил, что прошил Renault Duster у дилера, потратив на это 7 000 рублей, а результата толком и не заметил, ведь машина «как не ехала, так и не едет». Но положительных отзывов оказалось куда больше, и комментатор похвастался, что расход топлива на его кроссовере упал с 15,8 до 14,2 литров на сотню километров: «Помимо расхода, он ещё и выстреливает теперь пулей!».

Помимо этого, ещё один владелец Renault Duster рассказал о своих впечатлениях чип-тюнинга, назвав главные достоинства и недостатки данной операции. Из минусов – после 130 км/ч машина набирает скорость хуже. Зато существенно снизился расход, газ работает равномерно и без провалов, а обороты наконец-то не плавают: «Деньги потратил не зря».