Ценники – ниже, ассортимент – шире: ТОП-5 причин, почему годовалое авто лучше нового назвали эксперты

Специалисты решили определиться с главными преимуществами машин с небольшим пробегом перед новыми.

Основной недостаток новых автомобилей заключается в их цене, потому крайне распространены случаи, при которых водители предпочитают купить такую же модель, но уже подержанную, лишь бы только сэкономить. И в некоторых случаях, особенно если идёт речь о годовалых авто, действительно можно говорить о том, что плюсов у данной затеи куда больше, чем минусов.

Первой причиной является выгодный ценник. В абсолютном большинстве случаев он будет ощутимо ниже, чем у нового автомобиля, поскольку за год эксплуатации машины теряют в цене где-то 20-30%, не успевая, при этом, накатать слишком много километров. Дополнительно к этому, всегда можно поторговаться с владельцем машины с «вторички», что сделает покупку ещё более выгодной.

Далее идёт избавление машины с пробегом от некоторых «детских болячек». Например, если речь идёт о LADA Granta, то для неё очень характерен скрип рулевой колонки и подвески в первые несколько тысяч километров пробега, а у LADA Vesta, при включении мотора «на холодную», периодически раздаются неприятные металлические звуки – всё это, зачастую, пропадает уже спустя полгода-год езды.

Ещё одно достоинство б/у машин заключается в экономии на разных «допах». Если при покупке нового автомобиля постоянно приходится тратиться на всевозможные дополнительные опции, и это приводит к неучтённым расходам, то здесь же цены всяких полезных «фишек» уже включены в стоимость автомобиля на вторичном рынке.

Также стоит отметить, что, покупая автомобиль, которому от 1 до 3 лет, вы получите машину, которая прошла необходимые ТО, а это значит, что её избавили от разного рода заводских «косяков», которые могут быть характерны для некоторых моделей авто, а также, в редких случаях, провели отзывную кампанию, исправив какой-либо серьезных дефект.

Наконец, лидерство среди ТОП-5 причин, почему годовалое авто лучше нового, достаётся широкому ассортименту машин, которые можно выбрать, имея на руках определенную сумму денег. Общеизвестно, что выбор на «вторичке» куда лучше, и если за условные 500 000 рублей вы можете позволить себе лишь 1-2 новых автомобиля, то среди подержанных за те же деньги наверняка найдётся целый десяток моделей, которые вам подойдут.