Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

Сегодня, 15:54 \\ Авто/Мото

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого необходимо использовать автомобили. Эксперты озвучили ТОП-5 доступных машин для дачников.

Возглавил подготовленный рейтинг французский кроссовер Renault Duster, идеально подходящий для выездов за город и обладает простой конструкцией, что положительно влияет на проходимость автомобиля. На второй позиции расположился всем известный Nissan X-Trail, который относится ко второй генерации. Машина обзавелась вместительным багажником, клиренсом в 210 мм и обширной моторной гаммой, а ценник «японца» составил 600 000 рублей.

На четвертом месте числится. чешский Skoda Octavia, который стоит 800 000 рублей. За эти деньги дачники могут получить автомобиль с очень просторным салоном и хорошим технологическим оснащением. ТОП-3 замыкает Subaru Outback, предлагаемый за 650 000 рублей и имеет большой дорожный просвет, и систему полного привода. ТОП-5 закрывает LADA Largus стоимостью в 740 000 рублей – автомобиль получил трехрядный салон и очень большой багажный отсек.

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Автор - Михаил Соболев
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