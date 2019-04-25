«Коробка пинается и долго думает»: О малоизвестной проблеме АКПП KIA Rio рассказал владелец

По словам водителя, селектор коробки передач в его машине начал стабильно дёргаться и «тупить».

Изначально автомобилист предположил, что имеет дело с недостатком масла в автоматической коробке передач его KIA Rio, поскольку между двигателем и КПП он в последнее время начал замечать масляные пятна непонятного происхождения, сообщает информационное агентство VladTime. Из-за того, что появляться они начали слишком уж часто, водитель отправил своего «корейца» на автосервис, но внятного ответа там не получил: «Сказали, что потеет, потому не предал значения».

Однако затем подтёки масла стали образовываться ещё и на переднем бампере, прямо под радиаторной решеткой, что ещё сильнее смутило владельца KIA Rio, заставив его обратиться за советом в тематическое сообщество «ВКонтакте», посвященное корейскому бестселлеру. Комментаторы в сети не остались в стороне от этой малоизвестной проблемы, попытавшись предположить, что может быть её причиной.

Один из автомобилистов рассказал, как ему в радиатор однажды «прилетел» небольшой камень от бачка с антифризом, из-за чего машину даже пришлось увозить на эвакуаторе, потому и водителю KIA Rio он порекомендовал поискать небольшие вмятины или пробои в радиаторе. «Или может быть, что коробка пинается и долго думает от недостатка масла», – подвёл итог обсуждению владелец проблемного автомобиля.