«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Сегодня, 12:56 \\ Авто/Мото

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и попросил совета у «уазоводов» в социальной сети.

Как объяснил владелец УАЗ «Патриот» 2011 года выпуска, ему стало интересно, как будет вести себя автомобиль, если из него вырезать стабилизатор поперечной устойчивости. Водитель вычитал где-то, что от этого должна хорошо увеличиться проходимость, однако также он слышал, что удаление стабилизатора может привести к ухудшению динамических характеристик и управляемости внедорожника.

Комментаторы в сообществе «уазоводов» уверили водителя в том, что удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот» не стоит, поскольку положительные изменения будут крайне сомнительными, да и в целом чаще всего автомобиль на внесение таких доработок в конструкцию реагирует крайне негативно.

«Пилить – это дурь», – лаконично заявили автомобилисты, уточняя, что по скоростной трассе УАЗ «Патриот» действительно будет ехать гораздо хуже. Если уж так хочется, считают комментаторы в сети, лучше тогда озаботиться установкой дополнительного оборудования, отключающего стабилизатор полностью, но и тут хватает подводных камней: «В отключенном состоянии он находится в свободном полёте, болтается с одной стороны сильно ниже моста, может сломаться».

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Автор - Алекс Ройзман
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