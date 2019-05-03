Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако судьба у оригинальной разработки не сложилась.

УАЗ-3172 разрабатывался по прямому заказу Министерства обороны СССР, и в первое время необычный внедорожник рассматривался, как очевидный прорыв в советском автомобилестроении. Машина успела даже пройти первые приёмочные испытания, а для её серийного производства был подготовлен большой цех на Ульяновском автозаводе, однако после краха Советского Союза проект был быстро свёрнут.

И зря, ведь кузов УАЗ-3172 вмещал до 10 пассажиров, а максимальная грузоподъёмность его составляла почти тонну – замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли, наверняка получила бы широкую популярность среди автомобилистов, но внедорожнику так и не повезло увидеть свет. В разработке машины был внедрён целый ряд амбициозных технологических решений.

Клиренс УАЗ-3172 составлял 33 сантиметра, он мог проезжать глубокие, до 1 метра, реки и озёра и даже заезжать на 30-градусные пригорки, чем не мог похвастаться ни один из существовавших на тот момент отечественных внедорожников. При этом максимальная скорость автомобиля составляла 115 км, а запас хода на одном баке горючего достигал впечатляющих 950 километров.