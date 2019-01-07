«Если есть Нива, зачем тогда Джип?»: Блогеры оценили LADA 4x4 и Jeep Cherokee Trailhawk

Российский и американский внедорожники продемонстрировали свои способности на сложных участках бездорожья.

Многие задумываются о покупке внедорожника Jeep Cherokee Trailhawk, но при этом задаются вопросом, а сможет ли он победить LADA 4x4 на бездорожье. Ведущие YouTube-канала «АВТОТУТ» вывели на бездорожье и американский и российский внедорожники.

Подкапотное пространство Jeep Cherokee Trailhawk занимает 6-цилиндровый 275-сильный двигатель, а кроме того, «американец» обладает понижающей передачей и межколесной блокировкой. «Нива» же комплектуется привычным для нее мотором.

Первоначально внедорожники вывели на небольшую горку, на которую «Чероки» забрался довольно быстро, а LADA 4x4 тоже не отстала от «американца». Далее испытания прошли на такой же горке, только засыпанной мокрым песком – американский внедорожник с трудом смог покорить эту высоту, в то время как «Нива» легко справилась с поставленной задачей.

После этого эксперты решили усложнить задачу автомобилям и решили протестировать их вседорожные способности на еще более крутой горке – Jeep Cherokee Trailhawk почти справился с данным участком бездорожья, но в конце застрял в песке. Не увенчалась успехом и вторая попытка американского внедорожника покорить вершину, но с третьей попытки машина все же выбралась на возвышенность, чем и вызвала восторг блогеров. Что касается «Нивы», то российских внедорожник тоже с третьего ряда покорил эту возвышенность.

Следующим тестом стала еще более крутая возвышенность, на которую «Нива» смогла взобраться с разгону, но американскому внедорожнику чуть-чуть не хватило хода для преодоления этого участка. Блогеры отметили, что фактически LADA 4x4 и Jeep Cherokee Trailhawk равны на бездорожье, потому не видят целесообразности трат на более премиальный автомобиль. «Если есть Нива, зачем тогда Джип?», - вопрошают эксперты.