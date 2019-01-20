«И зачем мне нужен такой дилер?»: Об отказе «официалов» менять масло на LADA Vesta рассказал водитель

При прохождении «Вестой» ТО-0, сотрудники автосалона не пожелали произвести запрошенные водителем работы.

Автомобилист из Челябинска в сообществе владельцев LADA Vesta во «ВКонтакте» решил рассказать о неприятном случае, произошедшем совсем недавно. Ему позвонили официальные дилеры, и предложили пройти нулевое техническое обслуживание. Водитель согласился, и попросил специалистов лишь заменить ему масло, на что был получен невразумительный ответ.

Владелец LADA Vesta объяснил, что после его просьбы «официалы» заявили, что с завода залито минеральное масло и при переходе на синтетику следует для начала приобрести у них промывочное масло за 900 рублей. Это не устроило водителя, и он написал письмо в «АвтоВАЗ», попросив ответить на вопрос: действительно ли есть необходимость в промывке масляной системы при переходе на синтетическое масло.

Ответ был получен в кратчайшие сроки. Представители «АвтоВАЗ» пояснили, что первая замена масла в LADA Vesta вообще-то должна проводиться на ТО-1, но не на нулевом, потому официальные дилеры всё якобы сделали правильно. «Мораль: и зачем мне нужен такой дилер?», – возмущается водитель.

Комментаторы в сети также остались недовольны отказом «официалов» менять масло на LADA Vesta, заявив, что так дела не делаются, ведь сотрудники автосервиса должны в первую очередь заботиться о пожеланиях клиента: «У меня тоже самое было. Ответили, что менять не будем, как не проси».