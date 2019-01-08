«Автомобиль никакущий, но кузов у него классный»: О выборе ВАЗ-2112 со «вторички» рассказал блогер

Сегодня, 08:32 \\ Авто/Мото

Возраст – не приговор, и отечественный седан это уже не раз доказал.

Многие россияне хотели приобрести нашумевший ВАЗ-2112, но в настоящее время этот автомобиль доступен только на вторичном рынке. Блогер с канала «DZemtsov» раскрыл целесообразность покупки подержанной «двенашки» и рассказал как выбрать такую машину.

Блогер приобрел ВАЗ-2112 2007 года примерно за 10 000 рублей, а сам автомобиль оказался полностью пустым – в машине нет гидроусилителя руля, системы подогрева сидений и кондиционера. Но обзорщик отметил, что это его не расстроило, так как «двенашку» можно и далее улучшать. По словам блогера, при покупке ВАЗ-2112 на вторичном рынке лучше всего обратить внимание на год выпуска и состояние кузова, а остальное все равно придется менять. «Двенашку» лучше покупать не ниже 2007 года, советует блогер. «Автомобиль никакущий, но кузов у него классный», - такую характеристику машине дал автор видео.

Интерьер ВАЗ-2112 поразил блогера – салон оказался достаточно комфортным, но при этом обзорщик задумывается о дальнейшем повышении комфортабельности. Под капотом «двенашки» разместился традиционный «ВАЗовский» двигатель на 16 клапанах, а после покупки машины блогер заменил на нем масло и ремень ГРМ. Также автовладелец поставил новые противотуманки, задние фонари, магнитолу и дворники – все это обошлось ему еще в 30 000 рублей.

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Автор - Михаил Соболев
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