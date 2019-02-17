Не «Приорами» едиными: Подборка тюнинговых LADA 4x4 не для бездорожья появилась в сети

Как правило, говоря о тюнинговых «Нивах» автолюбители подразумевают лифтованных покорителей бездорожья. Однако некоторые автомобилисты пошли другим путём.

Житель Казахстана не случайно назвал свой проект city Niva AWD, ведь фиолетовому автомобилю больше нечего делать на бездорожье, иначе он может лишиться своего впечатляющего обвеса. Изначально внедорожник был в очень плохом состоянии, поэтому можно смело сказать, что он обрёл вторую жизнь. Правда, мотор остался прежним, зато машина получила укороченные пружины и 18-дюймовые колёсные диски.

Основой для другого тюнинг-проекта стала «Нива» 1994 года. На этот раз в подкапотном пространстве тоже произошли изменения. Автомобиль позаимствовал 1,8-литровый 200-сильный турбомотор CA18DET у Nissan. В числе других изменений стоит упомянуть бампер в духе Mercedes-AMG G-Klasse и 20-дюймовые колёса.

Следующий владелец LADA 4x4 не ограничился «свапом» двигателя. Помимо 210-сильного «тойотовского» 3S-GE объёмом 2,0 машина получила «механику» от Toyota Town Ace Noah. Более того выпускная система превратилась в сборную солянку, например, глушитель был взят от BMW X5 E70, а резонатор – от спортивного Tourer V JZX100.

Не «Приорами» едиными занимаются любители занижать авто. Скребущая днищем по асфальту «Нива» – это реальность. В данном случае тюнеры решили сделать эффектный и лаконичный автомобиль не для бездорожья. Для окраски кузова использовалось покрытие-хамелеон, меняющее оттенок от желтого до красного. При этом авто украсили воздухозаборник и «жабры» на крыльях.

Впрочем, не все тюнеры LADA 4x4 настолько экстравагантны. Некоторые всё же предпочитают использовать эту модель по назначению, а помочь в этом могут шноркель, 31-е покрышки и бедлоки. Замыкает подборку как раз такой автомобиль.