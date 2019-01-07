Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и тормозами.

В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар. Авторами тюнинг-проекта выступают мастера ателье TRS Racing. В машине установлены 20-клапанный 2-литровый мотор на 220 л.с. от Lancia Kappa и «коробка» ZF от BMW.

Чтобы установить не заводской мотор в ВАЗ-2106, мастерам пришлось модифицировать масляный поддон машины и доработать ее моторный отсек особыми креплениями. Также автомобиль получил маховик нестандартного размера, самодельный адаптер и сцепление LUK.

Стоит сказать, что поляки поработали не только над силовой составляющей автомобиля, но и над его управлением. Так, машина получила новую рулевую рейку с усилителем, а также тормозную систему от FIAT Bravo. Облик же автомобиля остался практически неизменным – машину лишь оснастили литыми колесными дисками. Что будет дальше с тюнингованным седаном, не сообщается.