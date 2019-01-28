Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

Сегодня, 15:23 \\ Авто/Мото

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во внушительный внедорожный пикап – для осуществления этой затеи ему понадобилось 2 года.

66-летний инженер переделанного автомобиля является жителем маленькой грузинской деревеньки. Свое детище он назвал «Чачо» в честь покойного дедушки, а на создание его потратил около 424,7 тысяч рублей.

Главной задачей было собрать мощный автомобиль, обладающий недюжинными внедорожными качествами, способный пройти там, где не смогут другие авто. Поэтому ходовая часть была позаимствована у обыкновенного ГАЗ-66, а вот силовой агрегат автор взял грузовика одного из японских производителей – ради большей надежности и мощности.

Внешность нового внедорожника взята частично у ЗИЛ-131 и автомобиля семейства УАЗ-452, или «буханки». Сзади был поставлен огромный бортовой кузов и оригинальная система выхлопа. Емкость установленных топливных баков составила 300 л.

К слову, в СССР ГАЗ-66 на протяжении 30 лет оставался самым популярным двухосным грузовиком с полным приводом – и в армии, и в народном хозяйстве. Всего Горьковский автозавод выпустил почти 966 тысяч единиц «Шишек», как грузовик прозвали в народе.

Как сообщает сам инженер, он ничуть не жалеет о потраченном на создание вездехода времени и деньгах – более того, ГАЗ-66 станет не последней его переделкой. Оказывается, грузинский умелец планирует взяться за создание нового седана, в основу которого ляжет другая модель «ГАЗ» – легендарная советская «Чайка».

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Автор - Марина Кравченко
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