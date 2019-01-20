«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для разработчиков при его создании служил немецкий «Гелендваген».

Как рассказал эксперт издания «За рулем», согласно заказу МО СССР, новым отечественным внедорожником были намерены заменить УАЗ-469/3151, широко используемый в армии. Главным конструктором автомобиля, ставшего частью проекта «Вагон», назначили А.П. Щербакова.

Главной особенностью нового «УАЗа» должна была стать его проходимость: автомобиль получил в подвеску пружины вместо рессор, внешние редукторы для мостов и, как следствие, клиренс в 330 мм. Мог преодолевать брод глубиной до 1 метра, взбираться на подъемы под углом 50 градусов и 20-градусные косогоры. Также УАЗ-3172 мог буксировать прицеп с грузами до 1,2 тонны и развивать скорость до 115 км/ч.

В салоне нового внедорожника могли разместиться 10 человек. Руль оснащали гидроусилителем, на панель добавили спидометр и тахометр. Машина имела съемный брезентовый верх, как и другие армейские транспортные средства.

С 1991 по 1992 год было выпущено около девяти тестовых экземпляров УАЗ-3172 – автомобиль успешно прошел все испытания и близился к выходу в серию, но что-то пошло не так, и внедорожник пришлось похоронить.