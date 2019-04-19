«ВАЗ полшестого»: «Жигуля-Коротыша» высмеяли в сети

Сегодня, 03:00 \\ Авто/Мото

В интернете обсуждается фотография отечественного автомобиля, получившего весьма странный, но забавный тюнинг.

В одной из тематических групп во «ВКонтакте» появилось фото зеленого «ВАЗа» с укороченным кузовом, передает информационное агентство VladTime. По сути, в кадре представлено купе, ведь седан лишили одного ряда кресел и двух дверей, за счет чего получилась несколько несуразная «трехдверка». Примечательно, что автомобиль сделан достаточно аккуратно, а если смотреть на него спереди, то выглядит он вполне презентабельно и даже стильно, ведь получил черные накладки поверх радиаторной решетки и фар, за счет чего напоминает американский масл-кар.

«Жигуля-Коротыша» высмеяли в сети. Один из пользователей в комментариях под фото написал: «ВАЗ полшестого». Другой зритель добавил: «Самая сутулая собака». Стоит сказать, что некоторым пользователям, без всяких шуток, понравилась машина, и не удивительно, ведь выглядит она не отталкивающе, да и явно умелыми руками сделана.

К слову, на фото показан седан ВАЗ-2106. Эта машина является дальнейшим развитием модели ВАЗ-2103, которая была создана на базе Fiat 124. «Шестерка» стояла на конвейере 40 лет, и покинула его в 2006 году. Автомобиль имел высокий спрос, благодаря чему стал одним из рекордсменов в отечественном автопроме по количеству выпущенных экземпляров – всего было собрано 4,3 млн единиц.

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Автор - Макс Обломов
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