Лидирует Granta: Составлен ТОП-5 самых доступных машин в России в мае 2019 года

Сегодня, 12:38 \\ Авто/Мото

Весной авторынок обычно растёт, и текущий год не стал исключением, причём наибольшим спросом пользуются бюджетные машины. В связи с этим эксперты составили ТОП-5 самых доступных новых авто в России.

Первое место по-прежнему занимает LADA Granta – самая продаваемая модель компании «АвтоВАЗ». Её стоимость начинается от 435 000 рублей, причём со всеми специальными предложениями эта сумма может опуститься до 373 400 рублей. Отметим, что своей популярностью «Гранта» обязана не только низкому ценнику, но и недавнему обновлению, представленному на Московском автосалоне-2018.

На вторую строчку рейтинга попал седан Datsun on-DO, который является перелицованным вариантом уже упомянутой «Гранты». Однако стоит «японец», сборку которого ведёт «АвтоВАЗ», уже 480 000 рублей. Оснащается седан тоже «вазовскими» двигателями мощностью от 82 до 106 сил.

ТОП-3 самых доступных моделей российского авторынка в мае 2019 года замкнул самый известный за рубежом отечественный внедорожник. Речь идёт о LADA 4x4, которую можно купить минимум за 519 000 рублей.

Далее следует ещё одна машина от бюджетного бренда Datsun. В минимальной комплектации хэтчбек mi-DO обходится в 545 000 рублей. Данный автомобиль практически не отличается от седана за исключением типа кузова.

На пятом месте расположился Renault Logan/Sandero с ценником от 569 000 рублей. Эта модель не зря заслужила репутацию надёжной рабочей лошадки, а выход новых кросс-версий позволил производителю поддерживать к ней интерес.

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Автор - Алина Руднева
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