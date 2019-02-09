Корейский металл: Какой KIA Rio не ржавеет, рассказал блогер

Автомобилист поведал о версии бестселлера, которую можно покупать, не переживая о коррозии.

Какой KIA Rio не ржавеет, рассказал блогер на YouTube-канале «Киа Рио 2012-2017 6 акпп». Бытует мнение, что лучшим вариантом этой модели можно считать ее первое поколение, так как оно имеет хорошую оцинковку кузова и надежные моторы Gamma. Однако, судя по видео блогера, хорошей стойкостью к коррозии также может похвастаться третье поколение «Рио».

Представленный в видео KIA Rio 2015 года попал в ДТП год назад. У машины помялась передняя часть кузова и с него ободралась краска, под которой видно металл. После аварии автомобилист ничем не обрабатывал повреждения, однако, к удивлению «риовода», кузов на месте сколов краски вовсе не поржавел, при том, что машина ездила в разнообразных метеорологических условиях, и «пережила» зиму.

К слову, KIA Rio третьего поколения является одной из самых распространенных иномарок в России, которая некоторое время после своего появления была самым продаваемым зарубежным автомобилем в РФ. Машина нашла себе применение в сервисах каршеринга и такси. Сейчас третий «Рио» можно приобрести в среднем за 500 000 рублей. Автомобиль оснащается моторами 1.4 и 1.6, производительность которых составляет 107 и 123 л.с. соответственно.