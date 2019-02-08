Настоящий внедорожник: Dacia Duster получил спецверсию от Delta 4×4

Сегодня, 10:05 \\ Авто/Мото

Немецкие мастера тюнинга превратили бюджетный кроссовер в брутальный «вездеход», и озвучили прайс на доработки машины.

Dacia Duster получил спецверсию от тюнинг-ателье Delta 4×4. Автомобиль наделен доработками, которые превращают его в настоящий внедорожник. Для повышения проходимости автомобиль получил увеличенный на 3 см клиренс. Мотор и трансмиссия машины наделены алюминиевой защитой с толщиной листа в 5 мм.

Базовый комплект доработок для Dacia Duster предлагается за 502 долларов. Если к стандартному пакету прибавить багажник на крыше, то придется заплатить 891 доллар. За «кенгурятник» ателье просит 330 долларов. Для машины предусмотрена мощная лебедка, устанавливаемая за передним бампером. Ее стоимость составляет 1 315 долларов. Стоимость дополнительных передних осветителей в зависимости от мощности составляет от 295 до 558 долларов. Также для автомобиля доступна светодиодная панель, которая стоит от 335 до 1 060 долларов.

Напомним, Dacia Duster продается в России под брендом Renault. Стоимость автомобиля в РФ составляет от 714 000 рублей. После рестайлинга кроссовер предлагается с моторами 1.5-2.0 тягой 109-143 л.с.

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Автор - Макс Обломов
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