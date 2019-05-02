«Японцы так не делают»: Блогер рассказал все, что нужно знать о VW Touareg NF

Сегодня, 09:05 \\ Авто/Мото

На рассмотрение специалист взял предыдущее поколение премиального вседорожника, поведав о его сильных и слабых сторонах.

Все, что нужно знать о VW Touareg NF, рассказал блогер на YouTube-канале Trash Drive. По словам эксперта, в этой машине немцы применяют к водителю подход «как к человеку» – «удобные кресла, хорошая обзорность, ничего не напрягает, не отвлекает, и японцы так не делают». Машина покупалась новой за 3,3 млн рублей, однако ютубер отметил, что, если учитывать ценники современных автомобилей и их качество, то можно с уверенностью говорить, что предыдущий «Туарег» стоит своих денег.

Обсуждаемый VW Touareg NF – на «пневме» и оснащен мотором 3.6. На ходу автомобиль приятен и, по словам обзорщика, в плане «рулежки» и подвески, «немец» лучше японского Nissan Murano, однако последний превосходит «Туарега» по динамике. Ютубер пояснил, что в немецкой машине при переключении скоростей коробка передач порой словно «задыхается». Так или иначе, на Touareg тормоза лучше, чем на Murano.

По мнению блогера, главным достоинством VW Touareg NF является пневмоподвеска. Она очень комфортна для города, а спорт-режим позволяет сделать ее более жесткой, но даже при повышенной жесткости «пневма» способна дарить комфорт.

Чтобы разобраться в надежности VW Touareg NF, блогер пообщался с владельцем экземпляра модели, проехавшего 170 000 км. Хозяин машины рассказал, что за все время эксплуатации автомобиль ни разу не сломался, и в нем только менялись расходники. С пневмоподвеской вообще ничего не делалось. Ютубер спросил у автомобилиста, что его раздражает в «Туареге», однако «ваговод» вовсе не видит недостатков в модели.

Говоря о расходах на VW Touareg NF, блогер сообщил, что КАСКО+ОСАГО водителю со стажем более 10 лет обходятся в 80-90 тысяч рублей. Стоимость ТО составляет 12 тысяч рублей. Транспортный налог – 18 600 рублей. 240-сильный агрегат кроссовера на 100 км пробега требует по городу около 15 л топлива.

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Автор - Макс Обломов
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