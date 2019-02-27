О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по установке противоугонных систем рассказал, как не лишиться новенькой машины.

С выходом нового поколения Toyota RAV4 стала лучше защищена от угона, отметил эксперт Юрий из компании Autosecurity. В частности, когда машина на охране, больше не удастся подключиться к диагностическому разъёму и «записать» новый ключ. С другой стороны, к проводке автомобиля наоборот стало проще добраться.

Несмотря на то, что специалисты не смогли открыть новый гибрид Toyota RAV4 и прописать новый ключ зажигания в Can-шину, не лишним будет дополнительно защитить авто от угона. Так, стоит установить сейф электронного блока управления. Помимо этого, рекомендуется обзавестись шипами на капот для разрыва пневмоподушки, чтобы злоумышленники не могли подорвать капот.

Новый кроссовер так и не получил доводчики стекол, поэтому их тоже стоит установить вместе с охранными системами. Также из-за иного расположения передних фар на Toyota RAV4 2019 года в отличие от предшественника можно поставить два замка капота.

По словам специалиста, подобные меры позволяют надёжно защитить машину от угона, но не от проникновения в салон. Поэтому преступник может попасть внутрь автомобиля и украсть, к примеру, приборную панель, которую очень легко достать. Как признался эксперт, в своём «РАВ4» он бы также забронировал стекла.