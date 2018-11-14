Автомобиль получил изменения экстерьера и салона. Японцы планируют вывести новинку на рынок в августе текущего года.

Пикап Toyota Hilux представлен в спецверсии Special Edition, в которой машина получила другую рамку радиаторной решетки, пластиковые вставки в нишах противотуманных огней, а также накладки на заднем бампере. Перечисленные элементы имеют черное глянцевое покрытие. То же самое получили боковые зеркала и дверные ручки. Также для новинки предусмотрены колесные диски размерностью 18 дюймов с особым дизайном.

Toyota Hilux Special Edition получил фирменную систему безопасности Safety Sense с дополненным функционалом. Машина оснащается адаптивным круиз-контролем, а также системами предупреждения столкновений, удержания в полосе, мониторинга дорожных знаков и экстренного торможения.

Салон новинки получил декоративные вставки Piano Black. Они украсили дверные карты, фронтальную панель, рулевое колесо и селектор коробки передач.

Напомним, стандартный пикап Toyota Hilux в России продается за 2 306 000 рублей. Базовый полноприводный грузовик оснащается дизельным мотором 2.4 в связке с 6-МКПП. Самая дорогая версия машины стоит в РФ 2 862 000 рублей. Будет ли продаваться в России версия Special Edition, неизвестно. Также пока не ясно, какой ценник она получит.