Теперь и дизель: Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили новым мотором

Спортивные модели Audi S4 и S4 Avant получили дизельный мотор, входящий в состав гибридной силовой установки – аналогичный двигатель стоит на моделях S6/S7, семействе S5 и кроссовере SQ5.

Мотор V6 3.0 TDI имеет комбинированный наддув, то есть состоит из электротурбины и турбокомпрессора, а также оснащен стартер-генератором в 48 вольт. Мощность двигателя внутреннего сгорания при этом составляет 347 лошадиных сил. Трансмиссию обеспечивает 8-диапазонная АКПП. Привод – только полный.

Внешне S4 и S4 Avant тоже приобрели характерные для спортивных авто черты: обновленный аэродинамический обвес, новый рисунок колесных дисков, усиленные тормоза, доработанную подвеску и тематическое оформление приборной панели. Салон отделали алькантарой, кожей и карбоном.

Новые дизельные Audi выйдут на рынок Европы уже в этом месяце, но в других странах сохранится бензиновая версия. В России же пока не представлен ни один вариант S4.