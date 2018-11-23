Теперь и дизель: Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили новым мотором

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Спортивные модели Audi S4 и S4 Avant получили дизельный мотор, входящий в состав гибридной силовой установки – аналогичный двигатель стоит на моделях S6/S7, семействе S5 и кроссовере SQ5.

Мотор V6 3.0 TDI имеет комбинированный наддув, то есть состоит из электротурбины и турбокомпрессора, а также оснащен стартер-генератором в 48 вольт. Мощность двигателя внутреннего сгорания при этом составляет 347 лошадиных сил. Трансмиссию обеспечивает 8-диапазонная АКПП. Привод – только полный.

Внешне S4 и S4 Avant тоже приобрели характерные для спортивных авто черты: обновленный аэродинамический обвес, новый рисунок колесных дисков, усиленные тормоза, доработанную подвеску и тематическое оформление приборной панели. Салон отделали алькантарой, кожей и карбоном.

Новые дизельные Audi выйдут на рынок Европы уже в этом месяце, но в других странах сохранится бензиновая версия. В России же пока не представлен ни один вариант S4.

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Автор - Марина Кравченко
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