Представительский седан получит особенную версию для политика, которая будет эксклюзивной.

Для нового императора Японии подготовят уникальную Toyota Century. По данным The Wall Street Journal, автомобиль наделят открытым верхом. Также ожидается, что особая машина будет создана в единственном экземпляре, дабы сохранить эксклюзивность.

О внешней и технической составляющей уникальной Toyota Century ничего не говорится. Источник полагает, что машина будет выполнена в той же концепции, которую применили для Lexus LS 600h L Landaulet. Автомобилю убрали крышу и стайки над задним рядом. Вместо них применили стекло. Созданием машины занимались мастера бельгийского ателье Carat Duchatelet. Уникальное авто разрабатывалось для свадьбы принца Монако Альберта II и Шарлин Виттсток.

Toyota Century представляет собой один из самых надежных и престижных автомобилей в Японии. Машина ручной сборки производится в количестве не более 50 экземпляров в месяц. Чаще всего модель Century покупают политические деятели и знаменитости. Движущей силой автомобиля выступает установка на 431 л.с. Ценник на Toyota Century стартует с отметки в 11,3 млн рублей.