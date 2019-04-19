«На случай конца света»: Показан Bugatti Divo для постапокалиптических гонок

Сегодня, 16:00 \\ Авто/Мото

В британской дизайн-студии YasidDesign разработали прототип супервнедорожника на базе французского гиперкара.

В интернете показан проект, демонстрирующий виртуальный концепт Bugatti Divo для постапокалиптических гонок. Прототип в стиле «на случай конца света» создан по заказу шоуранеров сериала «Комендантский час», повествующего о страшном вирусе, поставившим под угрозу существование человечества.

В сериале герои борются за право жить на незараженном вирусом острове, для чего сражаются в гонках на автомобилях, подобных виртуальному Bugatti Divo. Последний наделен особым обвесом, защитными каркасами, дополнительными фарами, расширенной колеей и спойлером. Силовая установка машины вынесена наружу, что придает транспортному средству устрашающий вид. Также автомобиль получил гоночную ливрею, в которой доминирует оранжевый цвет.

Напомним, Bugatti Divo представляет собой «злое альтер эго» модели Chiron. Divo наделен агрессивным обликом, который в полной мере отражает предназначение болида жечь асфальт гоночными колесами, вращаемыми агрегатом 8.0 W16, производительность которого составляет 1500 л.с./1600 Нм. Машина способна разогнаться до скорости в 380 км/ч, а первую «сотню» она набирает за 2,4 с.

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Автор - Макс Обломов
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