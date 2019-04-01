«Туарег бросает в пот»: В сети обсудили распространенный недостаток обновленного Volkswagen Touareg

Блогер поделился историей собственника Volkswagen Touareg 2019 года, который рассказал, что у совершенно нового автомобиля постоянно потеют фары – и этот случай не единичный. Пользователей в сети возмутило отношение дилера к проблеме.

На своем канале Yardrey блогер рассказал, что недостаток владелец Touareg заметил в скором времени после покупки в январе текущего года: после получасовой поездки на чистом автомобиле начинают запотевать фары, и на протяжении целого дня конденсат лишь наслаивается. Естественно, это заметно ухудшает свет фар. Обращение к дилеру ничего не дало: сначала владельцу «Туарега» посоветовали ехать по трассе, чтобы конденсат испарялся, но проблема не исчезала.

Блогер сообщил, что согласно действующему законодательству водитель имеет право предъявить продавцу автомобиля претензию, а тот, в свою очередь, обязан решить ее в 45-дневный срок. Однако Volkswagen Group уже признала, что запотевание фар – просчет инженеров, решения которому еще не нашли. И дилер, не имея четких указаний, решил сделать вид, что наличие такой черты у большого числа машин означает, что это не недостаток, а нормальное явление, особенность конструкции, и оптика полностью исправна – ее просто нужно правильно эксплуатировать.

«Туарег бросает в пот», «Фары потеют от стыда», – посмеялись над неисправностью Volkswagen Touareg комментаторы. «Как смешно: эта машина – дорогой статус, символ... И такое отношение», – заметил один из подписчиков. «Эксплуатация фар с определенными правилами – это их вообще не включать?» – удивился другой.