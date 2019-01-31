«Хочу как-то оправдать этот автомобиль»: Обзорщик остался в восторге от нового УАЗ «Хантер»

Сегодня, 13:00 \\ Авто/Мото

По словам блогера, УАЗ «Хантер» – это не автомобиль для ежедневной езды, а «игрушка» для получения нестандартных ощущений от езды и радость для души.

Обзор появился на канале блогера Антона Воротникова. Он рассказал, что оснащение у «Хантера» довольно бедное, но при этом более дешевый рамный внедорожник в России не найти – 690 000 рублей в базовой комплектации. Также он добавил, что Ульяновский завод теперь дает гарантию в 6 лет на сквозную коррозию «Хантера» и проводит антикоррозийную обработку автомобилей.

Осматривая салон, обзорщик пришел в восторг от брутального интерьера – особенно ему понравился плафон на потолке и рация. «Хочу как-то оправдать этот автомобиль», – добавил автор. Он отметил, что материалы отделки внутри дешевые, провода торчат, видны саморезы, кресло еле регулируется – но к таким особенностям отечественного внедорожника должен быть готов любой потенциальный владелец. Далее он попытался сложить сиденья заднего ряда, но при малейшем усилии сломал рычажок, и затем даже у пришедших к нему на помощь сотрудников автосалона не получилось полностью сложить кресла.

Подкапотное пространство «Хантера» занимает уже известный двигатель ЗМЗ-409 мощностью в 135 л.с. К нему прилагается 5-диапазонная «механика». Как сообщил блогер, за 780 000 рублей УАЗ предлагает «Хантера» со «спайсеровскими» мостами с блокировкой заднего дифференциала. Говорят, что и двигатель можно поставить помощнее – 150-сильный движок с УАЗ «Патриот».

Впрочем, динамикой 135-сильного агрегата обзорщик остался доволен, сообщив, что едет автомобиль резво, управляется легко, а подвеска работает более мягко, чем на легендарном «Гелендвагене».

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Автор - Марина Кравченко
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