Конкурент «Большой немецкой тройки»: Lexus представит бюджетную новинку в 2021 году

Новый автомобиль должен заменить выпущенный 8 лет назад 5-дверный хэтчбек Lexus CT и при этом получить более доступный ценник.

Европейские представители автокомпании заявили, что новинка будет выпущена не ранее 2021 года и получит платформу TNGA, но сохранит ли аналогичный предшественнику кузов – пока не сообщается.

Эксперты полагают, что предстоящая премьера от Lexus может стать первым электромобилем в рамках модельного ряда бренда. Габариты новинки будут более скромными в сравнении с кроссовером Lexus UX, имеющим размеры 4495х1840х1540 мм и расстояние между осями в 2640 мм.

Ходят слухи, что новинка от Lexus сможет конкурировать с такими детищами «большой немецкой тройки» автогигантов, как Mercedes A-Class, BMW 1-Series и Audi A3 Sportback, а если получит электромотор, то в список соперников попадет и Tesla Model 3.